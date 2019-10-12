Челябинск, , 07:32 — REGNUM Бывший челябинский губернатор Борис Дубровский не в курсе о возбуждении против него уголовного дела. Об этом агентству «Интерфакс» заявил адвокат Игорь Трунов.

Юрист также подчеркнул, что не является адвокатом экс-главы Южного Урала. На вопрос журналистов об источнике информации о возбуждении уголовного дела он отметил, что это адвокатская тайна.

Как сообщало ИА REGNUM, Дубровский подозревается в злоупотреблении полномочиями на 20 млрд рублей. Его дело расследует следственный департамент МВД.

По данным разных источников, после отставки он покинул Россию и находится в Швейцарии.

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