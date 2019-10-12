Лондон, , 07:30 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен обратится в парламент с просьбой поддержать любое соглашение по выходу из Евросоюза, которое он заключит на европейском саммите 17−18 октября, сообщает The Times.

Ожидается, что предложения Джонсона о голосовании будет обнародовано в субботу, 12 октября.

Напомним, 18 октября Европейский Союз согласился начать переговоры с Великобританией, на которых стороны надеются разрешить все имеющиеся разногласия по условиях Brexit.