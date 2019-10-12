Челябинск, , 07:19 — REGNUM Бывший челябинский губернатор Борис Дубровский находится за пределами России. Об этом сообщают СМИ.

По данным разных источников, экс-губернатор уехал в Швейцарию. Это произошло после его отставки.

Как сообщало ИА REGNUM, Дубровский стал фигурантом уголовного дела, которое расследует следственный департамент МВД. Его подозревают в злоупотреблении полномочий, а размер ущерба оценён в 20 млрд рублей.

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