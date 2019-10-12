Киев, , 07:10 — REGNUM Отсутствие альтернативы Минским договоренностям, о которой вслед за своим предшественником Петром Порошенко говорит действующий президент Украины Владимир Зеленский, является стратегической ошибкой украинского лидера. Об этом в эфире канала News One заявил депутат Верховное рады от партии «Батькiвщина» Сергей Власенко.

«Ключевая стратегическая ошибка Порошенко и ключевая стратегическая ошибка, к сожалению, президента Зеленского — это тезис о безальтернативности минских соглашений», — заявил депутат.

Народный избранник пояснил также, что в своих рассуждениях о проблеме Донбасса Зеленский смешивает две диаметрально-противоположные позиции: «сначала (говорит — прим.ИА REGNUM) о том, что выборов под дулом автоматов не будет и вначале произойдет восстановление контроля за украинскими границами, а потом о приверженности Минским соглашениям, где описан обратный ход событий».

По мнению Власенко, для разрешения ситуации в Донбассе в соответствии с интересами Украины необходимо проводить другие переговоры и вырабатывать совсем другие соглашения.

Напомним, ранее Зеленский заявил о том, что его не устраивают Минские соглашения, что он и намерен обсудить в «нормандском формате». В Кремле прокомментировали его заявление, заявив, что необходимо знать мнение по этому поводу Москвы, Берлина, Парижа, а также самих республик Донбасса.

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