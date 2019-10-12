Вашингтон, , 07:00 — REGNUM Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с заместителем главы Госсовета КНР Лю Хэ заявил, что Вашингтон и Пекин добились серьёзного прогресса консультациях по торговому соглашению между США и Китаем. Это заявление он сделал 11 октября для представителей СМИ в Белом доме.

США и КНР

Трамп отметил, что американская делегация вплотную подошла к «очень значительному первому этапу» в переговорах о торговой сделке.

Глава Белого дома выразил уверенность в том, что достигнутые договоренности вскоре будут оформлены официально. По его мнению, на это уйдёт несколько недель.

Возможно, считает президент США, подписание договорённостей произойдёт в Чили на саммите организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

В августе 2017 года Дональд Трамп инициировал расследование о краже интеллектуальной собственности США Китаем. С 2018 года США и Китай находятся фактически в состоянии торговой войны, инициированной американцами. США поднимали пошлины на всё увеличивающийся список товаров из КНР, в ответ Китай проводил аналогичную политику. Стороны подавали друг на друга иски во Всемирную торговую организацию (ВТО), проводили дискриминационную политику в отношении коммерческих компаний оппонента. С конца 2018 года предпринимались попытки прийти к соглашению, которые пока не увенчались успехом.