Вашингтон, , 06:10 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео и глава министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан провели обсуждение военной операции Турции «Источник мира» на северо-востоке Сирии, сообщил глава Госдепартамента в своём Twitter.

По словам Помпео, главы внешнеполитических ведомств двух стран выразили общую обеспокоенность вторжением турецких войск на северо-восток Сирии. Он выразил благодарность Франции за выражение позиции по этому вопросу.

Глава госдепа подчеркнул, что Франция — «сильный партнёр» США в вопросах международной безопасности и противодействия глобальным угрозам.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон осудил проведение операции «Источник мира» в Сирии и призвал к её скорейшему завершению.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, категорически отказался остановить военную операцию, несмотря на требования мирового сообщества.

Напомним, 9 октября Анкара объявила о начале наземной части операции «Источник мира», которая якобы должна «устранить террористическую угрозу» для Турции.