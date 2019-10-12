Курган, , 05:40 — REGNUM В Курганской области намереваются изменить условия проведения местных референдумов. Соответственный законопроект внесла избирательная комиссия региона в областную думу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Законопроект предлагает внести изменение в пункт 1 статьи 8 закона Курганской области от 4 февраля 2003 года № 271 «О референдуме Курганской области» относительно численности членов инициативной группы по проведению референдумов, увеличив их с 20 до 100 человек.

Данная норма, по мнению инициаторов законопроекта, позволит сократить количество случаев злоупотребления правом малочисленных групп граждан на образование инициативной группы по проведению референдума в Курганской области.