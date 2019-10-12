Вашингтон, , 05:39 — REGNUM Федеральная прокуратура американского штата Нью-Йорк начала расследование против адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани. Его подозревают в нарушении законов о лоббизме, сообщает газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

Газета утверждает, что прокуратура намерена проверить деятельность Джулиани на Украине. Якобы он пытался добиться отставки Мари Йованович с должности американского посла в Киеве. Расследование должно показать, нарушал ли Джулиани законы о предотвращении иностранного вмешательства во внутреннюю политику США.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября в США задержали двух выходцев из стран бывшего СССР Льва Парнаса и Игоря Фрумана по обвинениям в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний. Также сообщалось, что Парнас и Фруман якобы помогали Рудольфу Джулиани в расследовании деятельности сына экс-вице-президента США Джо Байдена Хантера на Украине. Также сообщалось, что арестованные ранее работали с юристами украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

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