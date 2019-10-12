Газа, Палестина, , 04:59 — REGNUM Во время столкновений между палестинскими демонстрантами и солдатами Израиля на востоке сектора Газа ранения получили не менее 49 человек, сообщает 12 октября Xinhua со ссылкой на сообщение представителя минзрава в Газе Ашраф аль-Кедра.

Как стало известно, ранения получили 49 человек, в том числе 14 детей.

Напомним, еженедельные акции протеста под лозунгами «Великий марш возвращения» проходят в секторе Газа с марта прошлого года. Палестинцы призывают Израиль прекратить блокаду территории, продолжающуюся уже более 12 лет. За время протестов израильская армия убила 312 демонстрантов, более 19 тысяч человек получили ранения.