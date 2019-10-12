Кито, , 04:20 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в Эквадоре Фредди Каррьон сообщил, что за девять дней антиправительственных протестов было задержано 929 и ранено 554 человека. Об этом сообщает эквадорское агентство La Hora.

Каррьон потребовал от правительства и демонстрантов «в обязательном порядке выработать адекватные, справедливые, равноправные решения» во избежание ещё большего насилия.

В своей речи Уполномоченный также выразил соболезнования близким пяти погибших участников протестов.