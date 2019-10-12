Париж, , 03:54 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон договорился с лидером США Дональдом Трампом поддерживать тесную координацию по турецкой военной операции «Источник мира» в Сирии, сообщает агентство Reuters.

«Франция и Соединенные Штаты, которые разделяют общее беспокойство, будут теснее взаимодействовать в ближайшие дни», — говорится в сообщении Елисейского дворца.

Отмечается, что в телефонном разговоре с Трампом Макрон призвал американского лидера положить конец военной операции Турции на северо-востоке Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести жесткие санкции против Турции в случае неприемлемых действий Анкары. По его словам, Соединенные Штаты готовы применить такие санкции, «которые ранее испытывали» на себе немногие.

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