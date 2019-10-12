Кито, , 07:56 — REGNUM Председатель Национальной ассамблеи Эквадора Сесар Литардо заявил, что в стране «нет места» попытке государственного переворота. Об этом сообщает эквадорское агентство La Hora.

Литардо обозначил, что «законодательный орган власти будет соблюдать демократическую стабильность», несмотря на нарастающие призывы к президенту Ленину Морено уйти в отставку.

Глава парламента также заверил, что «в сталкивании лбами людей нет никакого толку». Он обратился с призывом к миру как к властям, так и к демонстрантам.