Кито, , 04:16 — REGNUM Лидеры охвативших Эквадор протестов коренного населения не пойдут на предложенные президентом Эквадора Ленином Морено переговоры, пока власти не отменят указ о снятии субсидий на топливо, сообщается в заявлении Конфедерации коренных национальностей Эквадора.

Конфедерация заявила, что предложение правительства о переговорах «не внушает доверия».

Как отмечено в заявлении, лидеры коренного населения пойдут на диалог только после отмены указа 883.

Ранее Морено призвал лидеров протестующих к переговорам для прекращения насилия и стабилизации ситуации.