Кито, , 03:22 — REGNUM Экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа назвал действующего президента Эквадора Ленина Морено предателем и потребовал провести досрочные выборы. Об этом Корреа заявил 11 октября на своей странице в Twitter.

Корреа объявил Ленина Морено предателем демократии за жёсткое подавление протестов и предателем страны за то, что тот проводит реформы по лекалам МВФ.

Экс-президент Эквадора не видит смысла в переговорах, если их цель прекращение протестов, а не отмена антинародных реформ.

Рафаэль Корреа был президентом Эквадора 10 лет, начиная с 2007 года, он управлял страной в соответствии с концепцией «Социализм XXI века». Корреа удалось укрепить суверенитет страны и её экономику, сократить внешний долг, снизить уровень бедности с 37% до 23%.

Морено также стоял на левой платформе, как продолжатель политики Корреа, в ходе предвыборной кампании, но после прихода к власти начал проводить неолиберальную экономическую политику и брать кредиты у МВФ. В результате темпы экономического роста снизились в разы, в Эквадоре выросло число бедных и нищих граждан.

Сейчас Корреа проживает в Европе, 2018 году он был осужден судом Эквадора за коррупцию и будет арестован, если вернется на Родину.