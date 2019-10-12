Лима, , 07:57 — REGNUM Президент Перу Мартин Вискарра заявил, что экс-председатель распущенного парламента Педро Олаэчеа пытается «узурпировать свой бывший пост». Об этом сообщает перуанское агентство El Comercio.

Поводом к обвинениям стало то, что Олаэчеа направил в Верховный суд требование признать роспуск Конгресса недействительным.

«Господин Олаэчеа не является председателем Конгресса и если он подписывает документ как председатель Конгресса, то он нарушает закон и узурпирует пост, который он не занимает», — объяснил Вискарра во время рабочего визита в регион Мокегуа.