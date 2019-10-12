Вашингтон, , 02:55 — REGNUM Американские военный контингент будет направлен в Саудовскую Аравию с целью укрепления оборонный мощи Эр-Рияда и помощи в сдерживании Ирана. Об этом 11 октября сообщил на странице в Twitter госсекретарь США Майкл Помпео.

Американские войска (сс) The U.S. Army

«Соединенные Штаты направляют в Саудовскую Аравию дополнительные силы и военную технику», — отметил госсекретарь США.

Кроме того Помпео пригрозил Тегерану крахом экономики в случае, если власти Ирана не изменят свое поведение и не начнут «действовать как нормальная нация».

Ранее 11 октября в минобороны США заявили о планах размещения еще трех тысячах военнослужащих на территории Саудовской Аравии. В прошлом месяце речь шла о размещении в СА батареи зенитно-ракетных комплексов и порядка двухсот военных.