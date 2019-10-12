Вашингтон, , 02:45 — REGNUM Арестованный в Соединенных Штатах по обвинениям в нарушении законодательства о финансировании избирательных кампаний Лев Парнас работал с юристами украинского олигарха Дмитрия Фирташа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на адвокатов бизнесмена.

«Парнас был нанят переводчиком юридической компанией DiGenova & Toensing для общения с их клиентом — Фирташем, который не говорит по-английски», — говорится в заявлении компании.

При этом отмечается, что другого задержанного выходца из бывшего СССР — Игоря Фрумана — компания не нанимала. При этом адвокат задержанных заявил, что оба арестованных работали на DiGenova & Toensing.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября в США были арестованы два выходца из стран бывшего СССР Лев Парнас и Игорь Фруман по обвинениям в нарушении законов о финансировании избирательных компаний. Ряд американских СМИ утверждает, что задержанные помогли юристу президента США Дональда Трампа Рудольфу Джулиани с расследованием против экс-вице-президента страны Джо Байдена и его сына Хантера.

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