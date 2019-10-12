Кито, , 01:34 — REGNUM Президент Эквадора Ленин Морено пригласил лидеров протеста в стране сесть за стол переговоров для стабилизации ситуации. Об этом говорится в видеообращении эквадорского президента.

«Нужно положить конец насилию. Нужно найти решение проблем в стране. Приглашаю руководство к прямому диалогу», — заявил он.

При этом Морено подчеркнул, что готов обсуждать вызвавший недовольство и протесты указ об отмене субсидий на автомобильное топливо.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября в Эквадоре вновь начались столкновения между протестующими и полицией. В столице страны Кито большие группы протестующих перекрывали улицы, возводили баррикады и бросали обломки тротуарной плитки в стражей порядка. Также участники протестов пытались прорваться к зданию Национальной ассамблеи Эквадора.

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