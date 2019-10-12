Кито, 12 октября 2019, 07:58 — REGNUM Президент Эквадора Ленин Морено призвал лидеров общенациональных протестов вступить с ним в прямой диалог. Об этом сообщает аргентинское агентство Infobae.
«Я призываю лидеров [протеста] вести диалог напрямую со мной», — заявил Морено в видеообращении.
Он добавил, что готов обсудить экономические реформы, начатые им по рекомендации МВФ и ставшие причиной народных волнений.
«Страна должна вновь обрести покой. Пусть страна знает, что у нас есть воля к диалогу. Мою волю вы видите», — приводит слова президента агентство.