Вашингтон, , 07:25 — REGNUM Колумбия заверила США, что она «как никогда привержена» цели сократить посевы коки в два раза к 2023 году. Об этом сообщает аргентинское агентство Infobae.

В качестве доказательства приверженности Колумбии этой цели министр иностранных дел Карлос Трухильо указал государственному секретарю США Майку Помпео, что правительство Ивана Дуке выполнило план 2019 года по уничтожению посевов на 75%.

Помпео, в свою очередь, отметил, что «ещё предстоит много работы», поэтому «обе стороны изучат, как развить наши усилия в борьбе с наркотиками».