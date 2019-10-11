Дамаск, , 23:56 — REGNUM Американский спецназ попал под обстрел со стороны турецкой армии на севере Сирийской Арабской Республики, где Турция проводит военную операцию «Источник мира» против сирийских курдов. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на источник.

Напомним, что турецкая армия начала вторжение в северо-восточные районы Сирии, контролируемые вооруженными отрядами сирийских курдов, которых в Анкаре считают террористами.

Стоит отметить, что американские военные находятся в зоне военной операции «Источник мира», так как до этого США активно поддерживали сирийских курдов. Однако теперь в Вашингтоне заявили, что не будут воевать за курдом, но и Турции посоветовали «не переходить границы».

Но Анкара начала полномасштабную военную операцию и отступать не собирается.