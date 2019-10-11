Братислава, , 23:51 — REGNUM Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак призвал Молдавию, Приднестровье и весь формат «5+2» сделать все возможное, чтобы найти компромисс по протоколу, подготовленному накануне по итогам заседания в официальном формате в Братиславе. Как передает ИА REGNUM, Лайчак заявил, что документ должен быть «взаимоприемлемым, прагматичным и позволяющим сторонам работать на благо населения на обоих берегах Днестра».

Напомним, очередной раунд переговоров по молдавско-приднестровскому урегулированию в формате «5+2» в Братиславе завершился без подписания итогового протокола по вине Молдавии. Участники решили «приостановить часы» Братиславского заседания и продолжить проведение консультаций из-за ряда разногласий при подготовке проекта итогового документа.

Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев подчеркнул, что «приднестровская сторона согласилась подписать протокол, предложенный ОБСЕ, с теми формулировками, которые носят компромиссный характер, но из-за позиции Кишинёва нам пришлось поставить переговоры на паузу».

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