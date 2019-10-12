Брюссель, , 09:17 — REGNUM Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа призвал силовые структуры страны прекратить насилие в отношении собственного народа, «в мирной форме выражающего протест против экономических реформ, устроенных правительством Ленина Морено». Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

В видеообращении на своей странице в Twitter Корреа призвал полицию и военных Эквадора прекратить защищать «конченое правительство» по причине его «предательства, посредственности и соглашательства».

Бывший глава государства подчеркнул, что Морено уничтожил демократию, как только предал программу правительства, победившего на выборах [имеются в виду выборы 2017 года, на которых победу одержал Морено].