12 октября 2019 | Время чтения 3 мин

Насколько готова турецкая армия к боям с курдскими отрядами? Соответствует ли их боевая техника особенностям предстоящих боевых действий? Есть ли шансы у курдов победить или свести столкновение к патовой ситуации? Попытаемся ответить на эти вопросы.

Сергей Кузьмичёв, , 00:12 — REGNUM В ходе военной операции на северо-востоке Сирии Турция применяет «устаревшие танки», сообщает 11 октября «Российская газета» на основании неизвестных источников.

Турецкие танки Msb.gov.tr

По мнению издания, турецкие военные, как и в предыдущих операциях, задействовали на северо-востоке Сирии танки германского производства Leopard 2A4 и американские танки М60А3.

«Российская газета» указывает, что ранее в операциях на территории Сирии турецкие танки несли потери от противотанковых управляемых ракет.

На основании фото‑ и видеоматериалов издание сообщает, что и на этот раз турецкая бронетехника пошла в бой «без дополнительной защиты» и в уязвимом состоянии.

При этом указано, что ранее турецкие военные сообщали о наличии у них комплектов динамической и даже активной защиты танков.

Танки m60 Турецкой армии Twitter.com/arthuruank

Издание почему-то утверждает, что эти комплекты «не попали в войска».

Пользуясь этими выкладками, ряд иных СМИ уже сделал «глубокие» выводы о способности турецких военных учитывать собственный опыт.

Оставим эти утверждения на совести авторов, но сам вопрос рассмотрим с иной точки зрения.

Напомним, в последние несколько лет в боях с террористами ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сирийская армия успешно применяла и применяет танки советского производства Т-62 и даже Т-55, произведённые гораздо раньше турецких Leopard 2A4 и М60А3 и не оснащённые динамической защитой или комплексами активной защиты, сбивающими подлетающие к танку ракеты РПГ и ПТУР.

Танк Т-62 Dimoc.mil

Тем не менее, в достаточно активных боях сирийцы добиваются успеха и перестали нести большие потери в танках даже в городских боях, хотя боевики противостоящих им группировок продолжают применять против них всё те же достаточно эффективные образцы противотанкового вооружения советского, американского и даже российского производства.

Вероятнее всего, это является результатом изменения тактики боевого применения бронетехники и принципов её взаимодействия с пехотой и иными родами войск. С учётом интенсивной работы российских военных советников и инструкторов на всех уровнях сирийских правительственных войск можно сделать вывод, что это может быть результатом именно их педагогических усилий.

Скорее всего, турецкие военные учтут эти обстоятельства, тем более что курдские формирования и их союзники практически не отличаются по своему вооружению и тактическим приёмам от отрядов разнообразной «оппозиции» Асада. Тем более что изрядная часть этой «оппозиции», привлеченная Турцией к своей нынешней операции, имеет немалый опыт борьбы с армией, насыщенной бронетехникой и делающей на неё ставку в боях.

Они, без сомнения, поделятся со своими турецкими покровителями «добрыми советами» и боевым опытом.

И последнее — турецкие военные располагают главными козырями, на которые сирийским курдам нечем ответить. Это боевая авиация и многочисленная артиллерия всех типов.

Курдские отряды Kurdishstruggle

Если раньше курды были прикрыты от них американским «зонтиком», то теперь нет даже следов его тени.

Любые укрепления в горах или в городах разрушаются и уничтожаются воздушными ударами и артиллерийским огнём. Вопрос только в том, насколько быстро или медленно это произойдёт.

Поэтому не стоит ожидать феерических фотогалерей и видеороликов с горящими колоннами турецкой бронетехники на улицах обороняемых курдами городов.

Исход прямого военного столкновения уже очевиден. Вопрос только в том, насколько глубоко на территорию сирийских курдов захотят зайти турецкие военные и их «ассистенты».

Изменить эту картину может только третья сила, которая посчитает нужным вступиться за курдов. США от своих курдских подопечных уже отвернулись. Захотят ли вмешиваться в эту драку Россия или Дамаск — пока остаётся большим вопросом.

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