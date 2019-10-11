Кишинёв, , 23:41 — REGNUM Суд Кишинева выдал мандат на арест в отношении бывшего лидера Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Как передает ИА RE, решение связано с тем, что Плахотнюк не явился на допрос, назначенный на 9 октября.

Антикоррупционная прокуратура Молдавии накануне потребовала в суде ордера на арест Плахотнюка. Как заявил на пресс-конференции глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь заявил, что Плахотнюк является фигурантом двух уголовных дел, возбужденных по факту отмывания денег в особо крупных размерах. Эти два дела были объединены в одно производство.

Бывший лидер Демократической партии подозревается в создании в 2013—2015 гг. преступной схемы с участием сотрудников МВД и экономических агентов, через которую отмыли более 20 млн евро, которые выводили через необеспеченные кредиты из трех молдавских банков.

По другому эпизоду Плахотнюка обвиняют в незаконном получении от офшорной компании $7,4 млн. По этому делу уже задержан управляющий компании, через которую переводили деньги.

Сам олигарх, напомним, покинул Молдавию 14 июня, после смены власти, и в последнее время предположительно находился в США.

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