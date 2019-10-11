Вашингтон, , 23:38 — REGNUM Президент США Дональд Трамп предоставил главе американского казначейства полномочия вводить экономические санкции против Турции. Об этом заявил сегодня, 11 октября, глава казначейства Стивен Мнучин на пресс-конференции в Белом доме.

По словам Мнучина, Трамп предоставил американского министерству финансов «новые и весьма значительные полномочия в вопросе санкций» в отношении властей Турции.

Он подчеркнул, что у него есть полномочия вводить жесткие санкции в отношении любого лица, связанного с правительством Турции.

Санкции будут введены по итогам консультаций с президентом Трампом и государственным секретарем Майком Помпео.

При этом Мнучин отметил, что санкции пока не введены, но санкции точно будут мощными и способными сокрушить экономику Турции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп пригрозил Турции разрушение её экономики в случае, если она «перейдет границы дозволенного» в вопросе сирийских курдов. Власти же Турции начали масштабную военную операцию против сирийских курдов с применением тяжелой техники и фронтовой авиации.