Буэнос-Айрес, , 09:08 — REGNUM Кандидат в президенты Аргентины от коалиции «Фронт для всех» Альберто Фернандес заявил, что Международный валютный фонд имеет непосредственное отношение к экономическому кризису в Аргентине и общенациональным протестам в Эквадоре. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Фернандес выразил уверенность в том, что как в Аргентине, так и в Эквадоре нынешний кризис — это следствие выполнения требований МВФ.

«Аргентина сейчас не в состоянии проводить ещё больше реформ, ей нужно восстановить экономику», — выразил своё мнение политик.

Фернандес подчеркнул, что проблему долга Аргентины перед МВФ, составляющего 57 млрд долларов, необходимо решить и выплатить всё по обязательствам. Тем не менее, он призвал не надеяться, что «мы продолжим платить так же, как раньше», поскольку «это невозможно».