Копенгаген, , 09:12 — REGNUM Начальник Береговой охраны США адмирал Карл Шульц объявил о своем намерении посетить Гренландию. Визит высокопоставленного военного состоится после неудобной ситуации, которая возникла в отношениях между Данией и США летом, когда глава Белого Дома предложил премьер-министру Дании Метте Фредериксен обсудить идею продажи Гренландии.

По сообщению посольства США в Дании, целью предстоящего визита является укрепление сотрудничества между двумя государствами. Помимо этого, адмирал намерен обсудить вопросы взаимодействия с гренландскими и датскими чиновниками. Об этом пишет датская газета BT («БиТи»).

По словам Шульца, Береговая охрана США должна налаживать связи с коллегами из других государств с тем, чтобы обеспечить безопасность и процветание арктического региона. Адмирал планирует также встретиться с начальником командования Дании в Арктике генерал-майором Кимом Йёргенсеном.