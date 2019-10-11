Вашингтон, , 22:52 — REGNUM Соединенные Штаты отправляют в Саудовскую Аравию новые средства ПВО, обслуживающий персонал и военный контингент для защиты от Ирана, 11 октября передает агентство Reuters.

Пентагон сообщил, что отправляет в Саудовскую Аравию две дополнительные батареи Patriot и одну систему ПРО THAAD, а также дополнительно до 3000 военных.

Решение об отправке дополнительных средств ПВО и войск в Саудовскую Аравию было принято после нападения на нефтяной завод Saudi Aramco в сентябре.

Читайте также: США перебрасывают дополнительные войска и технику в Саудовскую Аравию