Йошкар-Ола, , 22:51 — REGNUM Глава Марий Эл Александр Евстифеев назначил и.о. министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Светлану Павлову. Соответствующий указ опубликован на портале правительства региона.

До настоящего момента Павлова занимала пост заместителя главы ведомства. В должности и.о. министра она сменила Евгения Соколова, который возглавил министерство в статусе временного главы 23 июля 2019 года.

До этого он также был заместителем министра.

ИА REGNUM напоминает, до 22 июля министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Марий Эл возглавлял Михаил Леонтьев с августа 2017 года. Он ушел в отставку, как сообщалось, «по собственному желанию».