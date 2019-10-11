Вашингтон, , 22:47 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что его страна выражается всяческую поддержку властям Эквадора на массовых антиправительственных протестов в этой стране. Об этом сказано в сообщении, распространенном сегодня, 11 октября, пресс-службой государственного департамента.

«Соединенные Штаты поддерживают усилия президента (Ленина — ИА REGNUM) Морено и власти Эквадора по внедрению демократических принципов и осуществлению необходимых экономических реформ», — сказано в заявлении Помпео.

При этом госсекретарь утверждает, что США якобы в курсе того, что некие «внешние игроки» причастны к антиправительственным протестам в Эквадоре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале октября в Эквадоре вспыхнули протесты, в основном коренного населения страны, после того как президент Ленин Морено объявил о начале ряда либеральных экономических реформ. Эти реформы предполагают либерализацию цен на моторное топливо и отмену субсидий на него. Данные реформы навязаны Эквадору Международным валютным фондом.

Президент Морено бежал из столицы и объявил чрезвычайное положение. Уже несколько дней не прекращаются столкновения протестующих с правоохранителями.