* ИГ — запрещённая в России организация

Камышлы, , 22:44 — REGNUM Одна из тюрем на севере Сирии, в которых содержатся боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), была повреждена обстрелом турецкой артиллерии, сообщает 11 октября The Associated Press со ссылкой на курдские формирования «Сирийских демократических сил».

Уточняется, что под обстрел турецкой артиллерии попала тюрьма в городе Камышлы.

По непроверенным данным, некоторым боевикам ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удалось бежать из частично разрушенной артобстрелом тюрьмы.

Напомним, город Камышлы на северо-востоке Сирии расположен на расстоянии не более трёх км от границы с Турцией.

Ранее сообщалось, что Камышлы с 9 октября обстреливается турецкой артиллерией.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция с 9 октября проводит на северо-востоке Сирии военную операцию «Источник мира», главным образом направленную против курдских вооружённых формирований.

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