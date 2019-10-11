Челябинск, , 22:37 — REGNUM Бывший челябинский губернатор Борис Дубровский стал фигурантом уголовного дела. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его адвоката Игоря Трунова.

Дубровский подозревается в злоупотреблении полномочиями. Ущерб от этого следователи оценивают в более 20 млрд рублей.

Адвокат добавил, что уголовное дело расследует Следственный департамент МВД России. Оно охватывает период с с 2016 по 2018 годы.

Как сообщало ИА REGNUM, Борис Дубровский возглавлял Челябинскую область 2014−2019 годах. 19 марта он был отправлен в отставку.