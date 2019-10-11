Кито, , 22:28 — REGNUM Протестующие в Эквадоре вновь вступили в столкновения с полицией. Об этом сегодня, 11 октября, сообщают эквадорские СМИ. Протестующие ведут трансляции в сервисе Periscope.

В Кито протестующие концентрируются в окрестностях парка «Аламеда». Большие группы протестующих в масках выкрикивают антиправительственные лозунги. Они перекрывают улицы, возводят баррикады, жгут костры, ломают тротуарную плитку, осколки которой метают в стражей порядка. Часть протестующих вооружена копьями, битами и арматурой. На улицах столицы слышны громкие хлопки, похожие на выстрелы и взрывы.

Протестующие пытаются прорваться к зданию Национальной ассамблеи Эквадора. Силы правопорядка пытаются этого не допустить. При этом Национальная ассамблея Эквадора уже несколько дней не работает, так как парламентарии, опасаясь за свою жизнь, решили приостановить свою деятельность.

Полиция использует против демонстрантов слезоточивый газ. Есть пострадавшие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, протесты в Жквадоре вспыхнули после того, как президент страны Ленин Морено решил провести ряд либеральных экономических реформ, в том числе либерализацию цен на моторное топливо и отменить субсидии на него.