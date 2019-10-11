Дарайя, Сирия, , 22:24 — REGNUM Два взрывных устройства сработали в Сирии на маршруте движения патруля российской военной полиции, сообщил 11 октября журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.

Минобороны России

Инцидент произошёл в первой половине дня в районе населённого пункта Анхуль в сирийской провинции Дарайя.

Возле колонны автомобилей российского патруля сработало взрывное устройство.

«Никто из российских военнослужащих не пострадал», — сказал Алексей Бакин.

После взрыва на место происшествия прибыли сотрудники сирийских служб безопасности. При их появлении было подорвано ещё одно взрывное устройство. Лёгкие ранения получили два сирийских силовика, был повреждён их автомобиль.

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