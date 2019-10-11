Москва, , 22:06 — REGNUM В официальном аккаунте Государственной думы в социальной сети «ВКонтакте» появился опрос, в котором пользователям соцсети предлагается высказать свое мнение: они «за» или «против» возвращения смертной казни в России для убийц детей и педофилов.

Опрос связан с ужасной трагедией в Саратове, где рецидивист убил девятилетнюю девочку, которая пропала 9 октября. В поисках девочки были задействованы правоохранительные органы, а также больше количество волонтеров. Труп ребенка был обнаружен в ночь на 11 октября в одном из гаражей.

Убийца был задержан по горячим следам. Он дал признательные показания. При этом ночью после задержания убийцы в Саратове состоялся стихийный митинг, участники которого требовали от правоохранителей выдать им преступника для расправы. Правоохранители справились с ситуацией.

В обществе убийство вызвало широкий резонанс. Ряд депутатов Государственной думы высказались за возвращение смертной казни в России для убийц детей и педофилов. Другие были против.

На данный момент в опросе приняли участие почти 37 тыс. человек. 78,91% высказались за возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов. 17,65% высказались против.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России с 1997 года действует мораторий на смертную казнь. Последний раз смертный приговор был приведен в исполнение в 1996 году. Введение моратория было связано с тем, что Россия подписала протокол №6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Данный документ предполагает отказ от использования смертной казни.

Стоит отметить, что протокол так и не был ратифицирован, но в 2009 году Конституционный суд России подтвердил запрет на вынесение смертных приговоров.