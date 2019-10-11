Порт-о-Пренс, , 21:42 — REGNUM В ходе беспорядков в Гаити погиб репортер Radio Mega Нехеми Жозеф, 11 октября передает агентство Reuters.

Журналист был найден убитым в своей машине в городе Миребалайс, к северо-востоку от Порт-о-Пренса. Радиожурналист назывался оппонентами одним из зачинщиков протестных акций и беспорядков в стране.

Ассоциация журналистов призвала сотрудников правоохранительных органов провести тщательное и независимое расследование убийства.

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