Порт-о-Пренс, 11 октября 2019, 21:42 — REGNUM В ходе беспорядков в Гаити погиб репортер Radio Mega Нехеми Жозеф, 11 октября передает агентство Reuters.
Журналист был найден убитым в своей машине в городе Миребалайс, к северо-востоку от Порт-о-Пренса. Радиожурналист назывался оппонентами одним из зачинщиков протестных акций и беспорядков в стране.
Ассоциация журналистов призвала сотрудников правоохранительных органов провести тщательное и независимое расследование убийства.
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