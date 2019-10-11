Сан-Сальвадор, , 23:00 — REGNUM Президент Сальвадора Найиб Букеле опроверг заявления о том, что его правительство поддержало президента Эквадора Ленина Морено. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

«Проясню: Сальвадор не выпускал и не подписывал никакого коммюнике по Эквадору», — написал Букеле на своей странице в Twitter.

Ранее ряд СМИ включил Сальвадор в список государств, поддержавших Морено в условиях массовых беспорядков в Эквадоре. Примечательно, что правительство Сальвадора до сих пор не выразило официальную позицию по отношению к политическому кризису в Эквадоре.