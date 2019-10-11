Анкара, , 21:38 — REGNUM Не менее восьми мирных жителей Турции погибли в результате миномётного обстрела, произведённого с территории Сирии, сообщает 11 октября агентство Anadolu Ajansı.

Миномет Mil.ru

По утверждению агентства, с территории Сирии был обстрелян из миномётов приграничный турецкий город Нусайбин в провинции Мардин.

Кроме восьми погибших, в городе получили ранения ещё 35 человек.

Власти Турции уже заявили, что обстрел устроили курдские военизированные формирования, которые Анкара считает террористическими.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция с 9 октября проводит на северо-востоке Сирии военную операцию «Источник мира», направленную, по сути, против Рабочей партии Курдистана и формирований сирийских курдов.

В ходе операции турецкая сторона широко применяет авиацию и артиллерию.

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