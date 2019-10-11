* ИГ — запрещённая в России организация

Анкара, , 22:57 — REGNUM * — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Министр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар провел телефонные переговоры со своей французской коллегой Флоранс Парли, где заявил, что Турция является единственной страной — членом НАТО и коалиции, которая сражается с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) лицом к лицу. По его словам, Турцией было уничтожено более 3 тыс. боевиков данной террористической группировки.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Хулуси Акар заверил, что проводимая Турцией в Сирии операция «Источник мира» нацелена исключительно на уничтожение террористов, а также принадлежащих им схронов, убежищ, укреплений, вооружений и транспортных средств. Он отметил, что операция направлена на обеспечение возможности возвращения на родину для находящихся в Турции сирийцев.

Министр добавил, что в ходе операции максимальное внимание будет уделено тому, чтобы не причинить ущерба гражданскому населению, историческому и культурно-религиозному наследию, инфраструктуре, а также подразделениям дружественных или союзных стран, возможно, находящихся в зоне проведения операции.