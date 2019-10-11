Ашхабад, , 21:18 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского поменять последовательность пунктов Минских соглашений. Соответствующее заявление Песков сделал журналистам сегодня, 11 октября, в Ашхабаде.

Напомним, что Зеленский дал многочасовую пресс-конференцию, в ходе которой, в частности, заявил, что Киев не устраивает весь тот порядок, который есть в Минских соглашениях. Он подчеркнул, что именно это он и собирался обсудить с в рамках «нормандского саммита».

По словам Пескова, чтобы обсуждать изменение Минских соглашений, нужно знать мнение как самой Москвы, так и мнение Берлина, Парижа, а также народных республик Донбасса.

«Здесь есть вопрос, как к этому относится Москва, и это важный вопрос. Помимо Москвы, еще важно, как к этому относится Берлин, как к этому относится Париж. Но есть еще один важный вопрос: как к этому относятся две республики. Об этом нельзя не помнить, нельзя об этом забывать, это нельзя игнорировать», — сказал пресс-секретарь президента России.

При этом Песков отметил, что на самом деле пока никто реально не обсуждал изменение Минских соглашений. Чтобы это произошло, кто-то из подписантов должен официально заявить, что он выходит из Минских соглашений. Но это будет уже совсем другая «модальность», и без мнения народных республик Донбасса все равно ничего решаться не будет.