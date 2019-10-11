Анкара, , 23:01 — REGNUM Россия и США не допустили осуждения Турции в Совете безопасности ООН по причине проведения ею направленной на водворение мира и порядка в регионе контртеррористической операции «Источник мира» на восточном берегу Евфрата.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, на закрытом заседании Совбеза ООН по требованию 5 стран — членов ЕС рассматривались последние события на северо-востоке Сирии. По информации из дипломатических источников, Германия «решительно осудила» турецкую операцию, а ряд стран предложил сделать это в Совбезе ООН официально. Однако этого не допустили РФ и США.

Постоянный представитель США в ООН Келли Крафт после заседания заявил журналистам, что США не поддерживают решение Турции о проведении операции на севере Сирии. По его словам, Турция несёт ответственность за защиту сирийских этноконфессиональных меньшинств и курдского населения, а также недопущение гуманитарного кризиса в регионе.