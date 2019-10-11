Анкара, , 23:03 — REGNUM В столице Турецкой Республики Анкаре несанкционированный митинг, направленный на критику турецкой операции «Источник мира» в Сирии, был урегулирован при помощи полиции. На проспекте Сакарья группа лиц, состоящих членами в Демократической партии народов, предприняла попытку провести демонстрацию.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, по причине игнорирования митингующими предупреждений о запрете губернатором провинции шествий и собраний в публичных местах против них полицией была применена сила. В ходе потасовки было задержано 11 подозреваемых. После прохождения медицинского контроля они были увезены для проведения соответствующих следственных действий.

Операция «Источник мира» проводится Вооруженными силами Турции и Сирийской национальной армией против Рабочей партии Курдистана и ее сирийского продолжения Отрядов народной обороны, а также ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для сведения на нет попыток создать террористический коридор на своих южных рубежах, а также водворения в регионе мира и порядка.