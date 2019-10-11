Анкара, , 23:04 — REGNUM Министерство обороны Турецкой Республики опубликовало письменное заявление, в котором сообщило, что с момента начала проведения операции «Источник мира» на восточном берегу Евфрата на севере Сирии в ее рамках было уничтожено 219 боевиков террористических группировок Рабочая партия Курдистана, Отряды народной обороны и Демократический союз.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, общее количество нейтрализованных турецкими военнослужащими террористов составляет 228 человек.

Операция «Источник мира» проводится Вооруженными силами Турции и Сирийской национальной армией против Рабочей партии Курдистана и ее сирийского продолжения Отрядов народной обороны, а также ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для сведения на нет попыток создать террористический коридор на своих южных рубежах, а также водворения в регионе мира и порядка.