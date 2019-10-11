Ашхабад, 11 октября 2019, 21:14 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили текущую ситуацию в урегулировании нагорно-карабахского конфликта и возможности ослабления напряженности. Об этом в беседе с «Арменпресс» заявил пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян.
Пресс-секретарь премьер-министра отметил, что беседа длилась 1,5−2 часа.
Как ранее сообщало ИФ, 11 октября в Ашхабаде состоялось заседание Совета глав государств — участников СНГ.