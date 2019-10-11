Анкара, , 23:02 — REGNUM Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу относительно угроз президента США Дональда Трампа ввести экономические санкции против Турции заявил: «Пусть кто-то и грозит нам экономическими санкциями, но здесь мы имеем дело с вопросом национального значения. Мы вынуждены самостоятельно принимать меры для защиты от террористов».

МИД Турции Мевлют Чавушоглу Tasnim News Agency

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, на критику Турции из-за нового возрождения ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и усугубления гуманитарного кризиса в регионе Мевлют Чавушоглу ответил: «Ни одна страна не внесла в борьбу с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) такого вклада как Турция и президент Реджеп Тайип Эрдоган».

Министр добавил: «Трамп понимает значимость Турции и прекрасно знает, что представляет из себя Рабочая партия Курдистана, однако на него оказывается давление внутри США. Все начали видеть эту террористическую группировку как союзника. Это касается американского сенатора Линдси Грэма».