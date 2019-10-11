Анкара, 11 октября 2019, 23:02 — REGNUM Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу относительно угроз президента США Дональда Трампа ввести экономические санкции против Турции заявил: «Пусть кто-то и грозит нам экономическими санкциями, но здесь мы имеем дело с вопросом национального значения. Мы вынуждены самостоятельно принимать меры для защиты от террористов».

МИД Турции Мевлют Чавушоглу
МИД Турции Мевлют Чавушоглу
Tasnim News Agency

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, на критику Турции из-за нового возрождения ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и усугубления гуманитарного кризиса в регионе Мевлют Чавушоглу ответил: «Ни одна страна не внесла в борьбу с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) такого вклада как Турция и президент Реджеп Тайип Эрдоган».

Министр добавил: «Трамп понимает значимость Турции и прекрасно знает, что представляет из себя Рабочая партия Курдистана, однако на него оказывается давление внутри США. Все начали видеть эту террористическую группировку как союзника. Это касается американского сенатора Линдси Грэма».