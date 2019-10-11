* ИГ — запрещённая в России организация

Анкара, , 22:58 — REGNUM * — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу заявил: «Операция «Источник мира» в Сирии нацелена на борьбу с терроризмом, зачистку наших южных рубежей от террористов Рабочей партии Курдистана и ее сирийского продолжения — Отрядов народной обороны».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу отметил: «Боевики Отрядов народной обороны используются ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в качестве оружия. Пусть они не пытаются подвергнуть сомнению легитимность нашей операции, сделав одну террористическую группировку предметом торга, пока мы боремся с другой».

Министр добавил: «США, Франция и Израиль, используя Рабочую партию Курдистана, пытаются расчленить Сирию. Мы используем наши права, проистекающие из норм международного права, мы вошли в Сирию для ее зачистки от террористов».