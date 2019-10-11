* ИГ — запрещённая в России организация

Анкара, , 23:04 — REGNUM * — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Террористы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Вице-президент Турецкой Республики Фуат Октай заявил: «В создаваемой нами зоне безопасности в Сирии не будет допущено присутствие ни одного террориста ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Задержанные боевики же будут переданы странам, из которых приехали».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Фуат Октай отметил: «Большая их часть приехала из Европы. Мы реализуем программы по спасению женщин из плена ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). У нас есть список из более, чем 75 тысяч имён террористов. Мы используем его в качестве фильтра».

Вице-президент добавил: «Таким образом, мы не даём им въехать в Турцию или использовать ее как перевалочный пункт на пути в Сирию. На данный момент мы экстрагировали 7,5 тыс. человек, ещё 8,5 тыс. террористов не позволили пересечь нашу границу. У нас есть все возможности для борьбы с ними».