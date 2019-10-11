Анкара, , 22:59 — REGNUM Вице-президент Турецкой Республики Фуат Октай заявил: «Мы не воюем с курдами. Мы веками вместе с ними живём в одном регионе мира. Мы боремся с террористической организацией Рабочая партия Курдистана и ее сирийским продолжением — Отрядами народной обороны».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Фуат Октай отметил: «Мир должен различать террористов и курдов. В Турции вместе проживают турки, курды и арабы. Здесь нет никаких проблем. Но мы не позволим ни одной террористической группировке угрожать нашей стране. Это касается и ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Вице-президент добавил: «Наша операция «Источник мира» в Сирии не направлена на оккупацию. Мы пытаемся стабилизировать регион, чтобы гражданское население смогло вернуться на свою землю, в том числе и сирийские курды».