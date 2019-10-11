Анкара, , 22:59 — REGNUM Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу заявил: «В случае, если больницы или лагеря, в которых находятся члены ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), останутся в зоне безопасности, создаваемой в ходе операции «Источник мира», мы предпримем все необходимые меры».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу отметил: «Турция не несёт ответственности ни за что за пределами зоны безопасности. Целью операции «Источник мира» является ликвидация террористов, устранение террористической угрозы Турции, происходящей с севера Сирии, создание зоны безопасности, водворение стабильности в регионе и обеспечение возвращения на родину выгнанных из своих домов сирийцев».

Министр добавил: «Глубина зоны безопасности составит 30 километров. В некоторых регионах она может быть чуть больше или же чуть меньше. Операция нацелена не на гражданское население, а на террористов. Прежде всего, мы обеспечим защиту мирных жителей. Я надеюсь, что террористы не станут использовать их в качестве живого щита».